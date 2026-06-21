На место происшествия уже выехала аварийная бригада Южных электрических сетей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Жители поселка Маркова в Иркутском районе остались без света 21 июня. Частичное отключение электроэнергии произошло в 15:41 по местному времени. Об этом сообщили в канале «Свет 38».

Отключение света в поселке Маркова в Иркутском районе 21 июня 2026

- Под отключение попала часть домов в поселке Маркова на улицах 50-летия Победы, Березовая, Березовый, Брусничная, Веселая, Весенняя, Голышева, Долгая, Земляничная, Квартал Исток, Крылатая, Мечтателей, Окружная, Парк Пушкино, Парковая, Первостроителей, Праздничная, Привольная, Родник, Старательская, Тихая, Успешный, Южная, в микрорайоне Березовый на улицах Городская, Кольцевая, Новая, О.Костиной, Радостная, Свободы, Сосновая, Спортивная, Южная, а также часть домов в близлежащих СНТ, - говорится в сообщении.

На место происшествия уже выехала аварийная бригада Южных электрических сетей. Специалисты ведут работы по определению и устранению причины сбоя. Ориентировочно свет вернется в дома к 19:00.