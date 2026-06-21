Торговый представитель из Улан-Удэ присвоил более миллиона рублей

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который, работая торговым представителем, похитил более миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.

- Мужчина обвиняется по статье «Присвоение в особо крупном размере». По версии следствия, в период с декабря 2024 по февраль 2025 года он забирал себе деньги, полученные от торговых точек за оплату товаров, - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ.