Жителя Забайкалья с открытой формой туберкулёза отправили на лечение

Жителя Забайкалья с открытой формой туберкулёза отправили на принудительное лечение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье суд отправил на принудительное лечение местного жителя с запущенной формой туберкулёза.

Мужчина без определённого места жительства вёл асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и систематически уклонялся от лечения. При этом он посещал магазины и кафе, подвергая опасности окружающих, в том числе детей.

С 2024 года мужчину неоднократно госпитализировали, но он нарушал больничный режим и так и не прошёл полный курс.

- Врачи подтвердили в суде, что он заразен и нуждается в длительной госпитализации - не менее 10–12 месяцев, - сообщили в объединённом пресс-центре судов Забайкальского края.

Суд удовлетворил иск и направил его на принудительное лечение в противотуберкулёзное учреждение на год.