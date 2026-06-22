За неделю в ДТП в Иркутской области погибли два человека и 44 пострадали

За неделю в ДТП в Иркутской области погибли два человека, 44 пострадали Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 21 июня 2026 года на дорогах Иркутской области произошло 35 ДТП, в которых погибли два человека и 44 получили травмы. Среди пострадавших - 11 несовершеннолетних, их госпитализировали.

Основные причины аварий: несоответствие скорости условиям движения, нарушение правил расположения транспорта на проезжей части и несоблюдение очерёдности проезда. Чаще всего фиксировали столкновения, наезды на пешеходов и съезды с дороги.

- Два ДТП произошли с участием пьяных водителей. Семь человек управляли машинами без прав, четверо скрылись с места происшествия, 11 нарушили требования ОСАГО, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Госавтоинспекция напоминает: строгое соблюдение правил дорожного движения поможет избежать аварий и трагических последствий.