22 июня в Иркутске и пригороде отключат свет на нескольких улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июня в Иркутске и Иркутском районе запланированы отключения электроэнергии в связи с плановыми работами на сетях.

В Свердловском округе с 08:00 до 17:00 света не будет на части улицы Жуковского, а с 09:00 до 17:00 - на Майской и Старо-Кузьмихинской.

В Правобережном округе с 09:00 до 17:00 обесточат дома на Войкова, Госпитальной, Нестерова, а также в переулках Плодово-ягодный, Угольный и в СНТ «Сибиряк». В Ленинском округе с 09:00 до 12:00 отключат 2-ю Горьковскую, с 09:00 до 17:00 — Полярную.

Самые длительные отключения - в Максимовщине и ДНТ «Иркутные берега»: с 09:00 до 22:00. В Максимовщине без света останутся дома на Береговой, Иркутной, Комсомольской, Космонавтов, Партизанской и Советской.

Также кратковременные отключения с 09:00 до 10:00 и с 21:00 до 22:00 затронут десятки улиц, включая Берёзовую, Еловую, Кедровую, Новую, Советскую и Школьную. В ДНТ «Иркутные берега» в это же время обесточат Береговую, Славную и Удачную.

- Ограничения связаны с плановыми работами на сетях, - сообщили в Иркутскэнергосбыт.