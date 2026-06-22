Мать и дочь из Шелеховского района осудили за обналичивание маткапитала на 495 тыс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Шелеховском районе суд вынес приговор матери и дочери за мошенничество с материнским капиталом. В ноябре 2022 года женщины договорились: одна приобрела земельный участок с несуществующим жилым домом в СНТ «Шахтёр», а затем продала его дочери по завышенной цене.

Дочь имела право на материнский капитал на двоих детей.

На основании фиктивных документов им перечислили более 495 тысяч рублей. Средства они потратили на личные нужды.

- Суд признал женщин виновными. Каждая получила два года условно с испытательным сроком два года. Также с них взыскали всю сумму ущерба - более 495 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.