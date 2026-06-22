Руководителя фирмы в Ангарске будут судить за хищение 1,8 млн бюджетных рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ангарске перед судом предстанет 38-летняя руководительница коммерческой организации. С августа по ноябрь 2024 года она предоставила подложные документы о вывозе строительного мусора при исполнении пяти муниципальных контрактов на снос многоквартирных домов в Ангарске и Мегете.

На основании фиктивных договоров и справок о расходах женщина незаконно получила более 1,8 миллиона рублей. Фактически отходы не вывозили на полигон, а складировали на земельном участке фирмы.

- Бюджету Ангарского городского округа причинён ущерб. Обвиняемая признала вину частично и возместила более 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело передано в Ангарский городской суд, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.