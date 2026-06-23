Пенсионерка из Иркутска лишилась 1,5 млн из-за звонка о замене домофона Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

73-летняя жительница Иркутска попалась на уловку телефонных мошенников. Сначала ей позвонила лжесотрудница домофонной компании и попросила назвать код для получения нового ключа - якобы в подъезде меняют оборудование.

Пенсионерка продиктовала цифры. Сразу после этого в разговор вступили лжеправоохранители. Они сообщили, что на имя женщины оформлена доверенность на финансирование запрещённой организации, и убедили перевести все сбережения на «безопасный счет».

Жертва обмана потеряла более 1,5 миллиона рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере завели уголовное дело.

- Призываем жителей Иркутской области не доверять звонкам от «должностных лиц», склоняющих вас к совершению денежных переводов. Во всех случаях это мошенники! Кладите трубку, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.