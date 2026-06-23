Группа по формированию плана развития центра Иркутска продолжает работу

Участники рассмотрели итоги работ, проведенных по ранее принятым решениям. Фото: Дума Иркутска.

Заседание рабочей группы по формированию единого плана комплексного развития центра Иркутска на пять лет состоялось на площадке Думы города. Совещание провел председатель объединения, депутат по избирательному округу № 19 Сергей Юдин. В состав группы входят также другие народные избранники, представители администрации, структурных подразделений, Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области, архитекторы.

– На мой взгляд, сейчас самое удачное время на разработку пятилетнего плана, - отметил Сергей Юдин. - В этом году мы отмечаем промежуточный юбилей – 365 лет, который плавно перейдет в 370-летие Иркутска. И если мы в центре города проведем запланированную реновацию и обновление, то это будет подарок для жителей и гостей областного центра.

Участники рассмотрели итоги работ, проведенных по ранее принятым решениям. Так, обсудили ситуацию со зданием «Дом Быта». В ближайшее время будут объявлены торги, по результатам которых администрация планирует получить эскизное решение по размещению комитетов мэрии внутри помещения, внешний вид, паспорт фасада, экономическое обоснование, укрупненную смету расходов на все виды работ.

Затронули вынесенное предложение по введению в структуру администрации должности главного дизайнера (художника) города. Ранее эта ставка была упразднена. На примере других муниципалитетов такой специалист работает под руководством главного архитектора города и отвечает за визуальный облик – разрабатывает стандарты благоустройства и согласовывает внешний вид улиц, чтобы городская среда была удобной, стилистически гармоничной и современной. Рабочая группа предложила в сентябре рассмотреть добавление такой штатной единицы.

Отдельно затронули комплексное озеленение центральной части. Главный дендролог Сергей Быстров провел анализ территории и представил возможное решение. В настоящее время работы можно провести на девяти улицах, где нет ограничений из-за гарантийных обязательств по ранее выполненному благоустройству. Были определены оптимальные виды растений. Среди них вяз, тополь белый, липа сердцевидная. Также специалист отметил, что данный вид тополя без пуха и что зеленые насаждения не требуют регулярной стрижки и особенного ухода. Кроме того, при формировании плана были учтены «треугольники видимости» для безопасности дорожного движения.

На все работы с учетом сноса, выкорчевывания пней, новых посадок на девяти улицах предположительно необходимо 33,4 млн рублей. Предложено на комиссию Думы по бюджетной политике рассмотреть возможность выделения средств на озеленение в трехлетнем периоде, чтобы постепенно проводить работы.

Сергей Демков, член правления Иркутской региональной организации «Союз архитекторов России», представил модуль забора для исторической части города, который был разработан совместно с коллегами. За счет «фонда поддержки избирательных округов» на ул. Грязнова, 7 в этом году будет установлено такое ограждение как пилотный проект.

– Возможно, стоит рассмотреть забор на каком-то фундаменте, сделать каркас и обшить доской. При таком конструктиве его не поведет, и он простоит многие годы, поэтому его не придется ежегодно ремонтировать за муниципальный счет. Это будет дороже, но долговечнее, – предложил председатель Думы Евгений Стекачев.

Кроме этого, была поднята тема многоуровневой парковки у ТРЦ «Карамель» на 800 машиномест – собственник земельного участка выразил готовность к началу реализации проекта. Обсудили и благоустройство вблизи центрального рынка, разработку регламента оформления паспортов фасадов зданий, обустройство опор освещения, продолжение разработки проекта по реконструкции ул. Ленина и трамвайных путей.