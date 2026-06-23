Жительница Забайкалья осуждена на 2 года за продажу несуществующих дров

Жительница Забайкалья получила два года за продажу несуществующих дров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чернышевском районе Забайкалья осудили местную жительницу за мошенничество.

- В октябре 2025 года она разместила в мессенджере объявление о продаже дров. Нашлись трое покупателей, которые перевели предоплату - в сумме 55 тысяч рублей, - сообщили в объединённом пресс-центре судов Забайкальского края.

Дров у женщины не было, она тянула время, придумывала отговорки, а деньги потратила на себя. Покупатели обратились в полицию. В суде она признала вину, но пояснила, что возместить ущерб нечем - не работает, живёт на алименты.

Суд приговорил её к двум годам лишения свободы и обязал выплатить потерпевшим 55 тысяч рублей. Приговор оставили без изменений.