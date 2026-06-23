Суд в Бурятии отправил в колонию мужчину, трижды судимого за пьяную езду Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тарбагатайском районе Бурятии суд приговорил местного жителя к году лишения свободы за повторную пьяную езду.

Мужчина уже трижды привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в январе 2026 года снова сел за руль после употребления алкоголя.

Его остановили полицейские в селе Нижний Саянтуй - прибор показал опьянение. Сам водитель объяснил, что выпил две бутылки пива и поехал забирать жену с работы. Суд приговорил его к одному году колонии общего режима и лишил права управлять транспортом на пять лет. Автомобиль Toyota Corolla, на котором он ехал, конфисковали в доход государства.

- Осуждённый пытался обжаловать приговор, ссылаясь на здоровье и детей, но Верховный суд Бурятии оставил решение в силе, - сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.