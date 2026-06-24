В Эхирит-Булагатском районе осудили мужчину за насилие в отношении полицейского

В Эхирит-Булагатском районе осудили мужчину за нападение и избиение Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Эхирит-Булагатском районе суд вынес приговор 21-летнему местному жителю. В июле 2025 года он отдыхал с друзьями на берегу пруда у деревни Кударейка, где поссорился с другой компанией.

Он ударил кулаком в лицо жителя Иркутска, отчего тот упал, а затем добил его ногой по голове. В августе того же года его доставили в отдел полиции за нарушение общественного порядка - он ругался матом и мешал движению у ночного клуба.

В дежурной части он продолжил скандалить и применил насилие к сотруднику ДПС, который сделал ему замечание.

- Суд приговорил его к двум годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также в пользу пострадавшего жителя Иркутска взыскали 150 тысяч рублей компенсации морального вреда, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.