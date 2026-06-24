Дума и администрация Иркутска предлагают создать учреждение для управления общественными пространствами

На депутатских слушаниях обсуждали состояние благоустройства 130-го квартала. Фото: Дума Иркутска.

Состояние благоустройства 130-го квартала обсудили в Думе Иркутска 24 июня на депутатских слушаниях. Прозвучало предложение создать муниципальное автономное учреждение, которое будет заниматься развитием общественных пространств.

В настоящее время 130-й квартал включает в себя 65 зданий, почти все они являются памятниками архитектуры. В этих домах работают рестораны, бары и магазины. За содержание зданий и общих зон в частной собственности отвечает ТСН «130 й квартал», созданное в 2022 году. При этом часть инфраструктуры (лестницы, подпорные стенки, ливневая канализация) не числится на балансе города и ее содержат собственники. Администрация города следит за зоной променада площадью 12 тысяч кв.м. С 2019 года в рамках контракта МКУ «Городская среда» содержит озелененную территорию квартала. Там сотрудники убирают мусор и снег, красят малые архитектурные формы, косят газоны, ухаживают за растениями и моют памятник.

Кроме того, в 2024 году отремонтировали 150 кв.м тротуара, в 2026 году установили новые урны и скамейки, обновили плитку у скульптуры «Бабр». В июне сотрудники мэрии провели обследование территории и выявили следующие недостатки: повреждена плитка на тротуарах и лестницах, разрушены ливневки и подпорные стены, деформированы решетки, есть провалы колодцев и поврежденные светильники.

По информации заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства мэрии Сергея Гаврина, в этом году еще планируют уложить 700 кв. м новой плитки и отремонтировать подпорную стену. Общая стоимость работ составит более 12 млн рублей.

Для полного благоустройства квартала также предложено рассмотреть участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» или продолжить работу с предпринимателями для их участия в проектах с софинансированием от бизнеса – в таком случае можно будет поэтапно выполнять небольшой объем работ.

– Видно по докладам, что в 130-м квартале администрация контролирует ситуацию, но все равно пространство выглядит достаточно удручающе. Да, потихонечку можно приводить его в порядок также с помощью бизнеса. Но нужен комплексный подход и создание отдельного муниципального учреждения, которое будет заниматься управлением и развитием общественных пространств во всем городе Иркутске, – прокомментировал Евгений Стекачев.

Депутаты приняли решение обсудить создание учреждения на заседании постоянной комиссии Думы по муниципальному законодательству и правопорядку в сентябре 2026 года.