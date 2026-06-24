Проект «Сарафанов городок» реализуется в округе депутата Думы Иркутска Татьяны Марченко

Начался третий этап благоустройства Каштаковской рощи в предместье Рабочее. Фото: Дума Иркутска.

В избирательном округе № 22 депутата Думы Иркутска Татьяны Марченко, в предместье Рабочее, скоро появится новое общественное пространство – Сарафанов городок.

– Начался третий этап благоустройства Каштаковской рощи в предместье Рабочее – реализация проекта «Сарафанов городок». Подрядчик приступил к планировке территории, – пояснила Татьяна Марченко.

Реализация проекта пройдет в несколько этапов. В 2026 году запланированы работы по устройству покрытий, созданию пешеходных дорожек и монтажу наружного освещения. В роще установят уникальную интерактивную детскую площадку научно-познавательного характера, батутный комплекс, малые архитектурные формы, озеленение территории. Рядом обустроят парковочную зону.

После первых двух этапов благоустройства в роще обустроили тропинки, установили скамейки, малые архитектурные формы, освещение. Появились мостик через речку Сарафановку, сцена, детское и спортивное оборудование. Сегодня роща – место для семейного отдыха.

Идея проекта «Сарафанов городок» принадлежит настоятелю Князе-Владимирского храма протоирею Алексею Середину. Два года назад Отец Алексий обратился к депутатам Законодательного Собрания Иркутской области Алексею Распутину и Думы города Татьяне Марченко с просьбой о помощи в реализации проекта.

– Идея заключается в том, чтобы закольцевать территорию Князе-Владимирского храма и прилегающую к нему территорию Каштаковской рощи в единый ансамбль, создав общественное пространство, интересное и полезное людям любого возраста, – рассказала Татьяна Марченко.

Депутаты включились в работу по созданию проекта, так как увидели перспективу: «Сарафанов городок» обещает стать точкой притяжения жителей и гостей Иркутска. Были проведены многочисленные рабочие встречи со специалистами администрации города, с администрацией и преподавателями ИРНИТУ. Студенты-градостроители разработали несколько концепций «Сарафанова городка». Окончательная версия проекта была доработана специалистами городского проектного бюро.

В 2025 году депутаты ЗС Алексей Распутин и Думы города Иркутска Татьяна Марченко посодействовали тому, чтобы проект был заявлен на участие в рейтинговом голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители Иркутска активно поддержали инициативу.