Заксобрание и Общественная палата Иркутской обалсти обсудили совместные планы

Александр Ведерников поблагодарил представителей предыдущих созывов Общественной палаты за годы активного взаимодействия с областным парламентом и поприветствовал новых членов палаты. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников встретился с членами Общественной палаты региона прошлого и нынешнего созывов. Участники подвели итоги совместной работы и обсудили направления, которые требуют особого внимания в ближайшие годы.

Александр Ведерников поблагодарил представителей предыдущих созывов Общественной палаты за годы активного взаимодействия с областным парламентом и поприветствовал новых членов палаты.

Председатель комиссии Общественной палаты по культуре и сохранению историко-культурного наследия Марина Левада рассказала об итогах совместной работы с депутатским корпусом. Одним из наиболее значимых результатов по ее мнению стал закон об инвестиционном налоговом вычете для организаций, поддерживающих учреждения культуры. Александр Ведерников отметил необходимость его сохранения.

- Мы видим, насколько востребован этот механизм в территориях. Возможно, стоит обсуждать ограничения по суммам, но прекращать поддержку небольших, но важных для людей проектов нельзя, - подчеркнул спикер областного парламента.

Отдельное внимание участники уделили вопросам сохранения исторического наследия. С инициативой по регулированию использования искусственного интеллекта выступил член Общественной палаты Иван Комельков. О развитии креативных индустрий рассказала Александра Козак. В планах - развитие туристического маршрута региона. Член Общественной палаты Виктор Кузьмин назвал приоритеты для дальнейшей работы – это развитие спортивной инфраструктуры, поддержка адаптивного спорта, детско-юношеских секций и укрепление взаимодействия с тренерами, спортивными федерациями и родителями спортсменов для решения проблем оснащенности материально-технической базы. Также были обсуждены вопросы патриотического воспитания молодежи, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, возведение памятников заслуженным спортсменам и строительство школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.