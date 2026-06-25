В округах председателя Думы Иркутска Евгения Стекачева и депутата Ивана Брилки идет ремонт дорог

Фото: Дума Иркутска.
В избирательных округах № 28 и № 34 депутатов Думы города Иркутска Евгения Стекачева и Ивана Брилки идут ремонтные работы на дорогах.
Председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев отреагировал на обращение жителей ЖК «Дольче Вита». Водители пожаловались на состояние дороги.
- Обратился в комитет городского обустройства администрации города с просьбой провести ямочный ремонт. Подрядчик оперативно устранил дефекты дорожного покрытия, - пояснил депутат.
В избирательном округе № 34 завершен первый этап по ремонту тротуара улицы Аносова с заменой бортового дорожного камня. Обустроен широкий тротуар, обеспечивающий комфортное и безопасное передвижение пешеходов.
- Спасибо комитету городского обустройства администрации города Иркутска за быструю и качественную работу и неравнодушным руководителям образовательных учреждений: именно ваша активность помогла ускорить решение проблемы. Приятно видеть, как совместными усилиями можно добиться результатов, - отметил депутат Иван Брилка.