Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 9:55

В округах председателя Думы Иркутска Евгения Стекачева и депутата Ивана Брилки идет ремонт дорог

На ул. Аносова обустроен тротуар
Надежда ИВАНОВА
Завершен первый этап по ремонту тротуара улицы Аносова.

Завершен первый этап по ремонту тротуара улицы Аносова.

Фото: Дума Иркутска.

В избирательных округах № 28 и № 34 депутатов Думы города Иркутска Евгения Стекачева и Ивана Брилки идут ремонтные работы на дорогах.

Председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев отреагировал на обращение жителей ЖК «Дольче Вита». Водители пожаловались на состояние дороги.

- Обратился в комитет городского обустройства администрации города с просьбой провести ямочный ремонт. Подрядчик оперативно устранил дефекты дорожного покрытия, - пояснил депутат.

В избирательном округе № 34 завершен первый этап по ремонту тротуара улицы Аносова с заменой бортового дорожного камня. Обустроен широкий тротуар, обеспечивающий комфортное и безопасное передвижение пешеходов.

- Спасибо комитету городского обустройства администрации города Иркутска за быструю и качественную работу и неравнодушным руководителям образовательных учреждений: именно ваша активность помогла ускорить решение проблемы. Приятно видеть, как совместными усилиями можно добиться результатов, - отметил депутат Иван Брилка.