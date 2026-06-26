В Иркутске остановки у заправок огораживают из-за очередей машин Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске городские власти совместно с Госавтоинспекцией начали огораживать остановки общественного транспорта, расположенные вблизи автозаправочных станций.

Причина - очереди из машин, которые буквально парализуют движение и не дают автобусам и троллейбусам подъехать к пассажирам.

На оперативном совещании под руководством мэра Руслана Болотова приняли решение установить временные фан-барьеры. Первыми огородили остановки на улице Байкальской и Байкальском тракте - там заторы были самыми критичными.

В ближайшее время аналогичные меры коснутся остановочного пункта на улице Рабочего Штаба.

- Ситуация с очередями на заправках создаёт серьёзные неудобства для пассажиров: общественный транспорт вынужден останавливаться прямо на проезжей части, что провоцирует дополнительные заторы и аварийные ситуации. Ограждения должны обеспечить беспрепятственный подъезд автобусов к остановкам и безопасность людей, - пояснил заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин