Предложил диверсию и предал страну: житель Иркутска запустил дрон над объектом, чтобы помочь Украине воплотить пугающий план

По версии следствия, 32-летний местный житель по своей инициативе выполнял задание иностранных кураторов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске суд поставил точку в деле о госизмене и пособничестве в совершении диверсии. Приговор выслушал 32-летний местный житель, который, по версии следствия, по своей инициативе выполнял задание представителей Украины.

Следователи считают, что мужчина вступил в переписку с неизвестным представителем иностранного государства в июле 2024 года. Аноним рассказал иркутянину о готовящейся украинской диверсии в области. На что, по версии следствия, мужчина сам предложил место для воплощения плана.

Целью было выбрано одно из предприятий Иркутска. По заданию куратора осужденный должен был собрать информацию об объекте. Иркутянин поднял в воздух дрон и снял расположение зданий, системы охраны и мест уязвимости.

Передать полученные данные мужчина не успел - его задержали в сентябре 2024 года. Уголовное дело завели по статьям «Содействие диверсионной деятельности» и «Государственная измена». Иркутянин признал свою вину частично.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3,6 года в тюрьме, затем - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок в один год», - сообщили в Иркутском областном суде.