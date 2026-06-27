Мэр Иркутска призвал работодателей ввести удаленку из-за ситуации с бензином

По словам мэра, фактически бензин есть на заправках только одной сети Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске продолжают обсуждать ситуацию с бензином. Силы брошены на обеспечение топливом спецтехники скорой, пожарных, коммунальных и других служб, а также общественного транспорта. Также решается вопрос о сокращении очередей на заправках.

«В Иркутске сложилась сложная обстановка с топливом. Фактически бензин есть на заправках только одной сети, с дизельным топливом проблем нет. Мы понимаем, что обязаны обеспечивать бесперебойное движение общественного транспорта, продолжать работы по содержанию города», - сообщил мэр Руслан Болотов.

По его словам, автобусы заправляют по договору с поставщиками горюче-смазочных материалов с небольшими очередями. Машины аварийно-спасательных, дорожных служб и другая спецтехник заправляются с бензовозов.

Также мэр обратился к руководителям организаций Иркутска с просьбой рассмотреть возможность перевода работников на удаленку. Предполагается, что это поможет уменьшить очереди на АЗС.