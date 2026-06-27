Жителя Иркутской области осудят за нападение на врача в больнице

Обвиняемому грозит реальный срок в колонии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Качугском районе суд поставит точку в деле о нападении на врача. По версии следствия, его побил мужчина, который вошел в кабинет. Обвиняемому грозит реальный срок в колонии.

Все произошло в поселке Качуг в июне 2025 года. 40-летний мужчина с судимостью за убийство за плечами зашел в кабинет к врачу. Что именно произошло между ними - не раскрывается, следователи считают, что пациент ударил медика ладонью по голове.

Уголовное дело завели по статье «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость». Материалы направлены в Качугский районный суд для рассмотрения по существу.

«Ответственность за указанное преступление предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до одного года», - сообщили в прокуратуре Иркутской области.