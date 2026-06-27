Смерть настигла в нескольих метрах от суши: 15-летняя девочка погибла, переходя реку по трубе в Забайкалье

По данному факту сведена уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Шилкинском районе выясняют обстоятельства трагедии с 15-летней девочкой. Следователи считают, что она утонула в реке, сорвавшись с трубопровода. По данному факту сведена уголовное дело.

ЧП случилось утром 24 июня. По версии следствия, девочка вместе с подругой решила перейти реку Кия по трубопроводу. Когда до суши осталось всего ничего, девочка сорвалась и упала в воду. Тело подростка нашли на берегу дальше по течению реки.

Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит выяснить, почему девочки решили пойти на риск и пересечь реку по трубе, а также что именно привело к падению погибшей.

«По уголовному делу проведены: осмотр места происшествия, допросы очевидцев, назначена судебно медицинская экспертиза. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.