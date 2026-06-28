Глава Иркутской области поручил разобраться с перепродажей топлива в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области уже несколько дней сохраняется напряженная ситуация с топливом. На автозаправочных станциях выстраиваются многокилометровые очереди, некоторые АЗС ввели ограничения на отпуск бензина, а водители запасаются горючим впрок. Губернатор региона Игорь Кобзев признал, что ситуация непростая, но не безысходная, и пообещал, что в течение 10-14 дней ажиотаж удастся снизить.

По словам главы региона, одна из главных причин очередей - искусственный ажиотаж. Многие автовладельцы пытаются залить топливо в канистры «на всякий случай», что только задерживает очередь. Но есть и те, кто делает запасы не для себя.

«Некоторые предприимчивые граждане делают определенный запас не только для собственных нужд – они начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы», - сообщил Игорь Кобзев.

Сейчас власти ведут переговоры с федеральными ведомствами и компанией «Роснефть», которая подтвердила готовность выделить региону дополнительные объемы топлива. Прорабатывается механизм, чтобы топливо поступало и к независимым операторам. Оперативные службы и машины экстренных ведомств обеспечиваются горючим по отдельной схеме, чтобы не перегружать АЗС и не создавать помех для обычных водителей. В ближайшую неделю в регионе рассчитывают хотя бы на частичное решение проблемы, а полную стабилизацию ожидают в течение двух недель.