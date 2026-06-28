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НовостиОбщество28 июня 2026 6:17

«Такого человека в базе нет»: пенсионерке из Читы спустя 87 лет вернули полученное при рождении имя

Жительница Читы 87 лет не могла вернуть полученное при рождении имя
Василина ИКОННИКОВА
Жительница Читы 87 лет не могла вернуть полученное при рождении имя

Жительница Читы 87 лет не могла вернуть полученное при рождении имя

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Читы Аллинария Михайловна прожила 87 лет с именем, которое ей дали при рождении, но официально его как будто не существовало. Еще в 1938 году в одном из учетных документов ее имя записали с ошибкой, и все это время женщина даже не подозревала о проблеме. Ошибка всплыла, когда пожилая читинка попыталась вступить в наследство - выяснилось, что в базах ЗАГСа женщины с именем Аллинария Жданова просто нет.

В запутанной ситуации пенсионерке помогли сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела полиции «Железнодорожный». Они отнеслись к истории с большим вниманием, собрали все необходимые документы и восстановили историческую справедливость. После оформления всех бумаг новый паспорт гражданина РФ был изготовлен в кратчайшие сроки, и полицейские не заставили 88-летнюю женщину ехать в отдел - они сами приехали к ней домой, чтобы лично вручить документ.

Растроганная Аллинария Михайловна от души поблагодарила сотрудников за их чуткость и профессионализм:

Жительница Читы 87 лет не могла вернуть полученное при рождении имя

Видео: полиция Забайкалья/mvd75

«Спасибо вам большое, мои хорошие! Всего вам хорошего, счастья, здоровья, любви и всего-всего наилучшего».