«Такого человека в базе нет»: пенсионерке из Читы спустя 87 лет вернули полученное при рождении имя

Жительница Читы 87 лет не могла вернуть полученное при рождении имя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Читы Аллинария Михайловна прожила 87 лет с именем, которое ей дали при рождении, но официально его как будто не существовало. Еще в 1938 году в одном из учетных документов ее имя записали с ошибкой, и все это время женщина даже не подозревала о проблеме. Ошибка всплыла, когда пожилая читинка попыталась вступить в наследство - выяснилось, что в базах ЗАГСа женщины с именем Аллинария Жданова просто нет.

В запутанной ситуации пенсионерке помогли сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела полиции «Железнодорожный». Они отнеслись к истории с большим вниманием, собрали все необходимые документы и восстановили историческую справедливость. После оформления всех бумаг новый паспорт гражданина РФ был изготовлен в кратчайшие сроки, и полицейские не заставили 88-летнюю женщину ехать в отдел - они сами приехали к ней домой, чтобы лично вручить документ.

Растроганная Аллинария Михайловна от души поблагодарила сотрудников за их чуткость и профессионализм:

Жительница Читы 87 лет не могла вернуть полученное при рождении имя Видео: полиция Забайкалья/mvd75

«Спасибо вам большое, мои хорошие! Всего вам хорошего, счастья, здоровья, любви и всего-всего наилучшего».