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НовостиПроисшествия28 июня 2026 9:57

Маленькое тело лежало в воде: ребенок погиб на озере в селе Бурятии

В селе Ильинка Бурятии утонул ребенок
Василина ИКОННИКОВА
В селе Ильинка Бурятии утонул ребенок

В селе Ильинка Бурятии утонул ребенок

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Прибайкальском районе Бурятии произошла трагедия. В воскресенье, 28 июня, на озере в селе Ильинка утонул ребенок. К сожалению, спасти его не удалось - тело обнаружили местные жители еще до того, как на место прибыли сотрудники МЧС. Обстоятельства случившегося выясняются.

Спасатели в очередной раз бьют тревогу и призывают родителей быть предельно внимательными. Детей нельзя оставлять без присмотра даже у самого спокойного водоема, а тем более разрешать им купаться в необорудованных местах.

«Законом Республики Бурятия предусмотрена административная ответственность за купание и даже нахождение у воды несовершеннолетних без сопровождения взрослых в виде штрафа от 1000 до 3000 рублей», - напомнили в МЧС Бурятии.

Важно заранее объяснить ребенку, что игры на воде могут быть смертельно опасными, и строго пресекать любые шалости у берега. В МЧС подчеркивают: ответственность за жизнь детей полностью лежит на взрослых.