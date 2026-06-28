Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2026 10:53

Громко кричал и хамил всем вокруг: мужчина устроил ночной дебош в жилом дворе в Иркутске

В Иркутске дебошир устроил скандал под окнами жилого дома
Василина ИКОННИКОВА
В Иркутске дебошир устроил скандал под окнами жилого дома

В Иркутске дебошир устроил скандал под окнами жилого дома

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с пятницы на субботу в Октябрьском округе Иркутска местные жители не могли уснуть из-за шумного соседа. В полицию позвонили встревоженные горожане и сообщили, что под окнами их дома разбушевался мужчина: он громко кричал, нецензурно бранился и грубил всем, кто делал ему замечания. По вызову немедленно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, чтобы успокоить нарушителя спокойствия.

При попытке доставить дебошира в отдел полиции он повел себя агрессивно - попытался оказать сопротивление правоохранителям, однако его действия были оперативно пресечены.

«Кроме того, дебошир имел явные признаки опьянения. Его направили на медицинское освидетельствование», - рассказали в УМВД России по Иркутской области.

В отделе полиции № 7 МУ МВД России «Иркутское» уже начата проверка по факту происшествия. Решается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности за хулиганство.