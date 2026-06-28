13-летний подросток на электровелосипеде попал под машину в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 27 июня в городе Байкальске Слюдянского района случилась авария с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным, 28-летняя девушка за рулем автомобиля «сбила 13-летнего подростка, который пересекал проезжую часть на электровелосипеде. От удара ребенок получил травмы и был экстренно доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, чтобы выяснить точные причины происшествия. В частности, предстоит оценить, соблюдал ли подросток правила пересечения дороги, а также соответствовал ли его электровелосипед допустимым параметрам для передвижения по городу. Одновременно прокуратура Слюдянского района взяла ход проверки на особый контроль.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожного травматизма», - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Состояние пострадавшего подростка уточняется.