В Иркутске 29 июня ожидаются небольшой дождь и до +29 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Жителям Иркутской области стоит приготовиться к переменчивой погоде в первый день новой недели.

- В городе 29 июня ожидается переменная облачность и слабый дождь. Ветер днём северо-западный - 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14...+16 градусов, днём воздух прогреется до комфортных +27...+29, - сообщает Иркутский гидрометцентр.

А вот в отдельных районах области погода будет более суровой. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди, переходящие в ливни, грозы и даже град. При грозах порывы северо-западного ветра могут достигать 15–19 метров в секунду. Ночью по области температура составит +11...+16, при прояснении возможны заморозки до +5...+10. Днём ожидается +25...+30, но в облачную погоду будет не выше +18...+23.

При этом синоптики обращают внимание на опасность лесных пожаров. В отдельных районах области сохраняется высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожароопасность. Специалисты рекомендуют жителям быть предельно осторожными с огнём на природе и воздержаться от разведения костров.