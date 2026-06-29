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НовостиОбщество29 июня 2026 2:04

Выпускникам Иркутской области рассказали о приёме в вузы через «Госуслуги»

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева напомнила о сроках подачи заявлений в вуз
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Выпускникам Иркутской области рассказали о приёме в вузы через «Госуслуги»

Выпускникам Иркутской области рассказали о приёме в вузы через «Госуслуги»

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В России стартовала приёмная кампания в высшие и средние специальные учебные заведения. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, подать документы можно через портал «Госуслуги».

Сервис автоматически передаёт результаты ЕГЭ в вузы, позволяет отслеживать статус заявления и контролировать конкурсную ситуацию, чтобы оценить шансы на поступление. Также через портал можно выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение.

- Приёмная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля, в магистратуру — до 20 августа. Для поступающих на платной основе срок приёма заявлений — до 20 сентября. Заявления в колледжи принимают до 10 августа на творческие специальности и до 15 августа на все остальные, включая целевое обучение, - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.