В минздраве прокомментировали смерть роженицы и младенца в Иркутске Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Иркутской области дало официальный комментарий по поводу трагедии, произошедшей в июне в одном из роддомов Иркутска. Ведомство подтвердило факт гибели пациентки и её новорождённого ребёнка и выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшей женщины.

- После получения всей необходимой медицинской документации будет организована проверка качества и безопасности медицинской деятельности. К участию в ней привлекут главных внештатных специалистов минздрава региона, - сообщили в минздраве Иркутской области.

В официальном сообщении уточняется, что предварительный диагноз - эмболия околоплодными водами. Это редчайшее и молниеносное осложнение, которое, к сожалению, является одной из основных причин материнской смертности в акушерской практике по всему миру.

В минздраве отметили, что понимают желание семьи и общественности получить ответы на вопросы о причинах трагедии, в том числе о тактике ведения родов. Однако в интересах следствия и объективного разбора ведомство не может давать публичных комментариев о правильности врачебных решений до завершения проверки.