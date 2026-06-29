В Иркутске мошенники обманывают по схеме «ребёнок в реанимации» Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске набирает обороты новая мошенническая схема, на которую уже попадаются жители региона. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и, выдавая себя за их близких, сообщают душещипательную историю: родственник якобы случайно травмировал прохожего, и пострадавший оказался в реанимации. Для «урегулирования» вопроса срочно нужна крупная сумма.

- Одной из пострадавших стала 80-летняя пенсионерка. Ей позвонила женщина, представившаяся дочерью, и взволнованно сообщила, что выходя из магазина, нечаянно ударила ребёнка дверью — малыш в тяжёлом состоянии в больнице. Пенсионерка, не усомнившись в правдивости услышанного, собрала все свои накопления, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Следом поступил звонок от «следователя», который подтвердил случившееся и предложил «спасти» дочь от уголовного преследования - для этого нужно передать деньги его помощнику. Вскоре за сбережениями явился курьер. Когда пенсионерка поняла, что её обманули, она сразу обратилась в полицию.

Полиция настоятельно рекомендует: мошенники - хорошие психологи, они умеют давить на эмоции и страх. При получении подобных звонков не паникуйте, сохраняйте хладнокровие и обязательно свяжитесь с тем, от чьего имени поступил звонок, чтобы лично убедиться, что всё в порядке.