В Иркутске водитель с подложными номерами нарушил ПДД 30 раз за две недели Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль Audi A6, на котором были установлены подложные государственные регистрационные знаки.

- 23-летний владелец иномарки приобрёл её в сентябре 2025 года, но не смог поставить на учёт из-за изменений в конструкции, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

В Иркутске водитель на Audi с подложными номерами нарушил ПДД 30 раз за две недели

Чтобы избежать внимания полиции, мужчина установил номера, принадлежавшие другому автомобилю. Однако за две недели камеры автоматической фиксации нарушений засняли 30 нарушений ПДД на общую сумму 48 тысяч рублей - превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Автомобиль остановили инспекторы ДПС. В отношении водителя составлены административные материалы, в том числе за управление с подложными номерами. Audi изъята и помещена на спецстоянку. Материалы направлены мировым судьям.

За управление транспортным средством с заведомо подложными номерами предусмотрено лишение прав на срок от шести до двенадцати месяцев.