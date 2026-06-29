В Иркутске поймали перекупщиков, продававших бензин по 250 рублей за литр Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске полицейские за сутки пресекли четыре случая нелегальной торговли бензином. Задержанные занимались незаконным предпринимательством, сбывая горючее по ценам, значительно превышающим рыночные. В одном случае точки сбыта работали непосредственно у заправочной станции, ещё в трёх - через интернет-площадки.

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 20-летнего жителя Иркутска, который на одной из онлайн-платформ предлагал топливо по 250 рублей за литр. На встречу с продавцом прибыли оперативники. При осмотре у фигуранта изъяли десятки канистр - он планировал заправить их на АЗС на Байкальской и затем перепродать, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

На нарушителей составлены протоколы по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Ещё трое задержанных получили аналогичные материалы.

В полиции напоминают: с введением режима повышенной готовности попытки закупать бензин в канистры в обход установленных правил караются по закону. Рейды по пресечению спекуляции топливом будут продолжены.