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НовостиОбщество29 июня 2026 5:56

Полицейские задержали мужчину за непристойное поведение в центре Братска

30-летний нарушитель попал на видео, его нашли по камерам и доставили в отдел
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Полицейские задержали мужчину за непристойное поведение в центре Братска

Полицейские задержали мужчину за непристойное поведение в центре Братска

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Братске сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, который устроил непристойную сцену в центре города.

- Инцидент произошёл на улице Кирова и был выявлен во время мониторинга соцсетей, - сообщает МУ МВД России «Братское».

Полицейские задержали мужчину за непристойное поведение в центре Братска

Полицейские задержали мужчину за непристойное поведение в центре Братска

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, отследили маршрут нарушителя, установили его личность и доставили в отдел. Им оказался 30-летний мужчина. На допросе он пояснил, что был сильно пьян и почти ничего не помнит.

В отношении задержанного составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также проверку в рамках уголовного законодательства проводят сотрудники СУ СК России по Иркутской области.