Полицейские задержали мужчину за непристойное поведение в центре Братска Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Братске сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, который устроил непристойную сцену в центре города.

- Инцидент произошёл на улице Кирова и был выявлен во время мониторинга соцсетей, - сообщает МУ МВД России «Братское».

Полицейские задержали мужчину за непристойное поведение в центре Братска Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, отследили маршрут нарушителя, установили его личность и доставили в отдел. Им оказался 30-летний мужчина. На допросе он пояснил, что был сильно пьян и почти ничего не помнит.

В отношении задержанного составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также проверку в рамках уголовного законодательства проводят сотрудники СУ СК России по Иркутской области.