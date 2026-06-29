Психолог объяснила, как детские установки о деньгах мешают зарабатывать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

То, как мы относимся к деньгам во взрослой жизни, во многом определяется установками, заложенными ещё в детстве. Как сообщает NEWS.ru, негативные убеждения о финансах мешают людям приумножать доход, заявила психолог Ольга Романив. По её словам, корень проблемы - в восприятии денег как опасной или недоступной субстанции, что является бессознательным копированием модели поведения родителей.

Негативные установки порождают страх перед инвестированием, открытием бизнеса и даже переговорами о повышении зарплаты. Если деньги воспринимаются как нечто плохое или недоступное, подсознание начинает сопротивляться их накоплению. В результате люди неосознанно повторяют финансовые ошибки своих родителей.

- Фраза «Я никогда не буду богат» - типичный пример самоограничивающего убеждения. Если мы с детства верим, что нам не суждено быть состоятельными, подсознательно будем действовать в подтверждение этому, - пояснила Ольга Романив.

Психолог отметила, что негативные установки не являются приговором - их можно и нужно заменять на позитивные и конструктивные. Осознание и проработка этих убеждений помогает изменить финансовое поведение и начать двигаться к большему доходу.