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НовостиОбщество29 июня 2026 7:34

В Иркутском районе у пьяного пенсионера конфисковали автомобиль

Мужчина уже был лишён прав и отказался от медосвидетельствования
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Иркутском районе у пьяного пенсионера конфисковали автомобиль

В Иркутском районе у пьяного пенсионера конфисковали автомобиль

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Иркутский районный суд вынес приговор в отношении 69-летнего жителя района. Мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии непогашенного административного наказания.

- 28 ноября 2025 года пенсионер, ранее лишённый водительских прав, сел за руль «Тойоты Короллы» и выехал на трассу «Иркутск – СНТ «Дорожный строитель». Инспекторы ДПС остановили его для проверки. У водителя заметили явные признаки опьянения, однако он отказался от освидетельствования - как на месте, так и в медицинском учреждении, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Поскольку пенсионер уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное нарушение, его действия переквалифицировали в уголовное преступление. Суд приговорил мужчину к 60 часам обязательных работ, запретил управлять транспортом на полтора года и конфисковал автомобиль в доход государства.