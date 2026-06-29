В Иркутском районе у пьяного пенсионера конфисковали автомобиль Фото: Ольга ЮШКОВА.

Иркутский районный суд вынес приговор в отношении 69-летнего жителя района. Мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии непогашенного административного наказания.

- 28 ноября 2025 года пенсионер, ранее лишённый водительских прав, сел за руль «Тойоты Короллы» и выехал на трассу «Иркутск – СНТ «Дорожный строитель». Инспекторы ДПС остановили его для проверки. У водителя заметили явные признаки опьянения, однако он отказался от освидетельствования - как на месте, так и в медицинском учреждении, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Поскольку пенсионер уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное нарушение, его действия переквалифицировали в уголовное преступление. Суд приговорил мужчину к 60 часам обязательных работ, запретил управлять транспортом на полтора года и конфисковал автомобиль в доход государства.