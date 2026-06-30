Конь вернулся домой без хозяина: загадочно пропавшего пастуха разыскивают в Иркутской области

В Качугском районе начались поиски пропавшего пастуха. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция, волонтеры и спасатели ищут 41-летнего Алексея Аксаментова из Качугского района. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, мужчина уехал пасти скот в урочища у сел Бирюлька и Чемякино, после чего бесследно исчез.

- За помощью обратилась мать пропавшего. Она рассказала, что сын перестал выходить на связь. Позже полицейские выяснили любопытную деталь: конь, на котором пастух обычно работал, вернулся один, - уточнили в МВД.

Приметы мужчины: рост примерно 170 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Поисковая группа уже прочесывает территорию. Случилось ли что-то страшное? Пока рано делать выводы. Семья и полиция продолжают верить в лучшее.

Всех, кто знает хоть что-то о местонахождении Алексея Аксаментова, просят звонить по номеру 8 (39540) 3-14-14 или 102 с любого мобильного.