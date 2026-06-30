В Иркутском районе покупателей дачных участков обманули на 4,6 млн рублей

Покупателей дачных участков обманули на 4,6 млн рублей в Иркутском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутском районе прокуратура выявила факт мошенничества с землями лесного фонда.

- В 2023 году четверым гражданам продали участки под видом дачных земель. Однако в ходе проверки выяснилось, что на самом деле земля относится к лесному фонду Иркутского лесничества и находится в федеральной собственности, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Продавцы не имели никаких прав распоряжаться этими участками. В результате покупатели потеряли более 4,6 млн рублей - именно на эту сумму им был причинён ущерб.

Материалы прокурорской проверки передали в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. Заведено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере.

Расследование находится на контроле прокуратуры.