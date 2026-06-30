В Иркутске полицейские пресекли новые случаи перепродажи бензина Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске оперативники продолжают рейды по выявлению спекулянтов топливом. Как информирует ГУ МВД России по Иркутской области, за минувшие сутки задокументированы ещё два эпизода нелегальной реализации бензина.

Сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из городского отдела задержали 25-летнего жителя Иркутска.

- Мужчина разместил в интернете объявление о продаже бензина АИ-95 по 250 рублей за литр. При встрече с покупателями у него изъяли 20-литровую канистру с горючим. Задержанный признался, что приобрёл топливо на одной из загородных АЗС специально для дальнейшей перепродажи, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

В этот же день сотрудники МУ МВД России «Иркутское» выявили ещё одного нарушителя. 31-летний мужчина залил бензин на заправке по улице Рабочего Штаба и пытался сбыть его по 300 рублей за литр.

На обоих торговцев составлены протоколы по статье за незаконную предпринимательскую деятельность без оформления необходимых документов.

В Иркутске полицейские пресекли новые случаи перепродажи бензина

Правоохранители констатируют, что после информационных публикаций о борьбе с перекупщиками количество объявлений о продаже топлива заметно снизилось, а сами нарушители стали действовать с большей осторожностью. Рейдовые мероприятия по выявлению фактов спекуляции горючим продолжаются.