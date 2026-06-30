В Иркутской области почти 160 компаний строят частные дома через эскроу-счета. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Строители Иркутской области переходят на безопасную схему расчетов с заказчиками. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, с марта 2025 года закон разрешил использовать эскроу-счета не только для многоэтажек, но и для частных домов.

- Суть в том, что деньги клиента лежат на специальном счете, а подрядчик получает их только после сдачи объекта. Это защищает от недобросовестных строителей и делает сделку прозрачной. В Приангарье по такой схеме уже работают 159 компаний, - добавили в пресс-службе правительства.

Сейчас строят 408 домов с использованием эскроу, еще почти 600 уже сданы. Посмотреть список проверенных подрядчиков можно на портале «строим.дом.рф». Новая система становится стандартом, который дает уверенность и строителям, и заказчикам.

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