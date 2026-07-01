В Иркутске полицейские ищут пропавшего 34-летнего мужчину Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские Иркутска просят помощи в поисках 34-летнего Алексея Котовича, который перестал выходить на связь.

Как информирует МУ МВД России «Иркутское», заявление о розыске подала родственница мужчины. Она пояснила, что Алексей не отвечает на звонки с середины июня. Последний раз его видели на улице Зелёной в садоводческом товариществе «Колобок», расположенном в пригороде Иркутска.

- Особые приметы: на вид мужчине 35–40 лет, рост средний, лицо европейского типа, карие глаза, тёмно-русые волосы, телосложение средней комплекции. Алексей передвигается на инвалидной коляске в связи с отсутствием обеих ног, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Всех, владеющих любой информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, убедительно просят позвонить по номерам: 8 (3952) 21-20-26, 8 (983) 696-66-47 или 02 (102 для звонков с мобильных телефонов любых операторов).