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НовостиПроисшествия1 июля 2026 7:25

В Братском районе мужчина ограбил магазин, имитируя оружие кулаком в рукаве

Злоумышленник запугал продавца, забрал из кассы 430 рублей и скрылся
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Братском районе мужчина ограбил магазин, имитируя оружие кулаком в рукаве

В Братском районе мужчина ограбил магазин, имитируя оружие кулаком в рукаве

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В городе Вихоревка Братского района полицейские оперативно задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на продуктовый павильон. Как информирует МУ МВД России «Братское», сигнал о происшествии поступил от сотрудников торговой точки.

Правоохранители быстро установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства.

- Мужчина пришел в магазин за водой, но не смог расплатиться картой из-за недостатка средств. Тогда он решил пойти на хитрость: натянул рукав кофты на кулак, изображая наличие оружия, и потребовал у продавца деньги. Испуганная женщина открыла кассовый аппарат, откуда грабитель забрал 430 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В Вихоревке мужчина ограбил магазин, имитируя оружие кулаком в рукаве

В этот момент в помещение вошла покупательница, и нападавший поспешно ушел.

Деньги он потратил на свои нужды, а после вернулся домой, где его уже ждали сотрудники полиции. Задержанный доставлен в отдел для проведения дальнейших следственных действий.