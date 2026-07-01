В Саянске 18-летний парень на электросамокате сбил 17-летнюю девушку Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Саянске сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя электросамоката, который 29 июня сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места происшествия.

- Инцидент произошёл в районе «Школы искусств» микрорайона Солнечный. Молодой человек на арендованном электросамокате двигался по тротуару и совершил наезд на пешехода, после чего покинул место ДТП, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Пострадавшая обратилась в медучреждение. У девушки диагностирован закрытый перелом плюсневой кости. Сам виновник вызвал скорую помощь и затем уехал.

Сотрудники Госавтоинспекции распространили сообщение о розыске в соцсетях и местных группах. В кратчайшие сроки нарушителя нашли. Им оказался 18-летний учащийся техникума. В отношении него составлен административный материал за оставление места ДТП.

Прокуратура города Саянска поставила на контроль ход и результаты проверки.