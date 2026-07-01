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НовостиОбщество1 июля 2026 9:35

Более 800 выпускников Иркутской области получили золотые медали

Церемония награждения прошла на Губернаторском балу
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Более 800 выпускников Иркутской области получили золотые медали «За высокие достижения»

Более 800 выпускников Иркутской области получили золотые медали «За высокие достижения»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского состоялась традиционная церемония вручения региональных золотых медалей «За высокие достижения в обучении». Награды получили 808 выпускников из 39 муниципалитетов Иркутской области. Все они имеют аттестаты с отличием за 9-й и 11-й классы и набрали не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному из предметов по выбору.

Президент Владимир Путин в видеообращении поздравил выпускников с окончанием школы. Он отметил, что молодым людям предстоит взять на себя ответственность за страну, решать задачи в науке, технологиях, управлении и культуре. Глава государства подчеркнул важность настойчивости и напомнил о ценности дружбы, добра и любви к Родине.

Губернатор Игорь Кобзев заявил, что власти будут делать всё, чтобы талантливые выпускники оставались в регионе. Он напомнил о выплате в 5 тысяч рублей, которую могут получать обладатели медалей, поступившие в вузы Иркутской области и набравшие 80 и более баллов по профильному предмету.

- В этом году впервые две выпускницы получили по 300 баллов на ЕГЭ - Ирина Щербакова из Иркутска и Ульяна Трунова из Усть-Кута. Они сдали на максимум русский язык, химию и биологию. Ещё три человека набрали по 200 баллов: Мария Ковалева из Иркутска, Вячеслав Черниговский и Дмитрий Лазаренко из Ангарска. 80 ребят получили 100 баллов по одному предмету, - рассказал Министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.

Руководители школ, где учились отличники, отмечены благодарственными письмами губернатора.

После церемонии выпускники возложили цветы к Мемориалу Славы «Вечный огонь». Губернаторский бал проходит в 24-й раз, за эти годы в нём участвовали около 12 тысяч выпускников. Всего в 2026 году школы Приангарья окончили 14 тысяч человек.