Более 800 выпускников Иркутской области получили золотые медали «За высокие достижения» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского состоялась традиционная церемония вручения региональных золотых медалей «За высокие достижения в обучении». Награды получили 808 выпускников из 39 муниципалитетов Иркутской области. Все они имеют аттестаты с отличием за 9-й и 11-й классы и набрали не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному из предметов по выбору.

Президент Владимир Путин в видеообращении поздравил выпускников с окончанием школы. Он отметил, что молодым людям предстоит взять на себя ответственность за страну, решать задачи в науке, технологиях, управлении и культуре. Глава государства подчеркнул важность настойчивости и напомнил о ценности дружбы, добра и любви к Родине.

Губернатор Игорь Кобзев заявил, что власти будут делать всё, чтобы талантливые выпускники оставались в регионе. Он напомнил о выплате в 5 тысяч рублей, которую могут получать обладатели медалей, поступившие в вузы Иркутской области и набравшие 80 и более баллов по профильному предмету.

- В этом году впервые две выпускницы получили по 300 баллов на ЕГЭ - Ирина Щербакова из Иркутска и Ульяна Трунова из Усть-Кута. Они сдали на максимум русский язык, химию и биологию. Ещё три человека набрали по 200 баллов: Мария Ковалева из Иркутска, Вячеслав Черниговский и Дмитрий Лазаренко из Ангарска. 80 ребят получили 100 баллов по одному предмету, - рассказал Министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.

Руководители школ, где учились отличники, отмечены благодарственными письмами губернатора.

После церемонии выпускники возложили цветы к Мемориалу Славы «Вечный огонь». Губернаторский бал проходит в 24-й раз, за эти годы в нём участвовали около 12 тысяч выпускников. Всего в 2026 году школы Приангарья окончили 14 тысяч человек.