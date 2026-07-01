В Иркутской области ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году сдавали более 45 тысяч человек Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутской области завершается основной этап государственной итоговой аттестации. По данным регионального министерства образования, в этом году в экзаменационной кампании приняли участие 45 073 человека. Из них единый государственный экзамен сдавали 14,6 тысячи выпускников 11-х классов, а основной государственный экзамен - 30,5 тысячи девятиклассников.

- ЕГЭ в регионе, как и по всей стране, прошёл организованно, без серьёзных сбоев. Все процедуры соблюдены в полном объёме. Итоги кампании будут подведены в сентябре, после завершения дополнительных этапов, - сообщил Министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.

В ходе основного периода зафиксировано 92 результата на 100 баллов. Чаще всего максимальные баллы получили работы по русскому языку - 30, по химии - 23, по литературе - 12. Всего 85 участников ЕГЭ показали стобалльный результат. Две выпускницы сдали на максимум три предмета, трое - два.

Экзаменационный период для 11-классников ещё продолжается: 8 и 9 июля предусмотрены резервные дни для пересдачи одного из предметов по выбору. Девятиклассники также продолжают сдавать экзамены в резервные сроки. В этом году в регионе работали 106 пунктов для ЕГЭ в 42 муниципалитетах, задействованы 4,5 тысячи организаторов и 423 общественных наблюдателя. Для проведения ОГЭ открыли 281 пункт, где работали почти 9,5 тысячи сотрудников и 690 наблюдателей.