Суд обязал застройщика в Иркутске устранить дефекты в кладовой Фото: Ольга ЮШКОВА.

Иркутский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Свердловского районного суда по иску дольщицы к застройщику.

- Женщина требовала устранить намокание стен в кладовой, убрать забор со стороны балкона, перенести горку с детской площадки, наладить ворота и доступ к подвалу, а также благоустроить придомовую территорию по проекту и взыскать 1 млн рублей морального вреда, - сообщили в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции

Иркутской области.

Суд первой инстанции установил, что в кладовой действительно есть дефекты. Застройщик признал эти требования. Суд обязал устранить намокание стен и взыскал 5 тысяч рублей компенсации.

В остальном суд отказал, поскольку объекты относятся к общему имуществу, и их изменение возможно только по решению общего собрания собственников. Доказательств такого решения истица не предоставила. Доводы о неисправности ворот и отсутствии доступа к подвалу не подтвердились.

Областной суд оставил решение без изменения, апелляционная жалоба отклонена.