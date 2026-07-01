Дмитрий Патрушев: Мероприятия по сохранению озера Байкал и его ресурсов дают результаты и будут продолжены

В Байкальске вице‑премьер и губернатор посетили бывшую промплощадку БЦБК и полигон «Солзанский». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Сохранение экосистемы озера Байкал обсуждалось во время выездного заседания правительственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Заседание прошло в Иркутске, перед этим Дмитрий Патрушев с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым осмотрели несколько объектов, деятельность которых напрямую отражается на экологическом благополучии озера.

– Байкал – одно из самых красивых мест на нашей планете. В то же время данная территория играет существенную роль в социально-экономическом развитии местных субъектов, а также является знаковым туристическим центром нашей страны. Поэтому на государственном уровне необходимо обеспечить баланс, который сохранит уникальную экосистему и при этом позволит развивать регионы во благо людей. Решение такой задачи требует комплексного подхода и взаимодействия на всех уровнях. В последние годы с этой целью системно совершенствуется законодательство, а также реализуется комплекс природоохранных мероприятий. Из федерального бюджета на них уже выделено более 46 миллиардов рублей, – сказал Дмитрий Патрушев.

В Байкальске вице премьер и губернатор посетили бывшую промплощадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и полигон «Солзанский». Здесь идет ликвидация накопленного вреда: уже разработаны природоподобные технологии очистки и рекультивации. Развитием территории промышленной площадки предприятия занимается ВЭБ.РФ совместно с Иркутской областью. На данный момент завершен демонтаж части объектов комбината. В 2026–2028 годах в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» на отдельных картах полигона пройдут опытно промышленные испытания данных технологий.

– Наша задача – не просто убрать последствия прошлого, а вернуть территории безопасный статус и сохранить хрупкое равновесие рядом с Байкалом. Мы действуем по научно обоснованному плану и строго контролируем каждый этап. Для нас главное – системность: чтобы каждый проект, каждая мера работала на одну большую цель – сохранение чистоты Байкала для будущих поколений. Это даст новый импульс развитию территории, сделает ее комфортной для местных жителей и туристов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Правительство региона ведет системную работу по поиску технологии устранения отходов с карт-накопителей БЦБК. Приоритетом остается максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот при строгом соблюдении природоохранных требований.

В Ангарске Дмитрию Патрушеву представили проект экокластера – современного экотехнопарка. Первая очередь строительства уже стартовала. Напомним, строительство ведут дочерние структуры госкорпорации «Ростех» в рамках выполнения задачи, поставленной Президентом РФ. Главная составляющая экокластера – технологический центр переработки отходов мощностью 405 тысяч тонн в год. Его запуск позволит достичь 100% сортировки отходов, снижения объемов полигонного захоронения в два раза и минимизировать негативное влияние на уникальную природу Байкальского региона.

– Этот проект – не только про утилизацию, это про ответственное отношение к природе и формирование новой экологической культуры. Снижение нагрузки на полигоны и вовлечение вторсырья в оборот напрямую работают на сохранение чистоты экосистемы нашего уникального озера, – отметил губернатор Приангарья.

Вице премьер также ознакомился с работой нового научно исследовательского судна «Викентий Зайцев», которое в начале июня отправилось в первый рейс для мониторинга состояния озера. На его строительство Правительство России направило почти 500 миллионов рублей. Его главная задача – проведение регулярных научно-исследовательских работ по всей акватории озера, включая гидроакустические и траловые съемки в районах обитания водных биологических ресурсов.

– Работа научного судна «Викентий Зайцев» даст нам объективную картину: где есть риски, где ситуация стабильна, где нужны срочные меры, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Дмитрий Патрушев отметил, что, по оценке Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в Байкале запасы основных промысловых видов находятся в относительно стабильном состоянии. Введение запрета на промышленный лов байкальского омуля и мероприятия по его искусственному воспроизводству значительно улучшили ситуацию. Проведена реконструкция Большереченского рыбоводного завода. Ожидается, что он должен выпускать миллиард экземпляров ежегодно.

На заседании Правительственной комиссии участники обсудили итоги осмотра объектов и социально-экономическое развитие Байкальска, а также эффективность мер по возобновлению лесов в Байкальской природной территории и борьбу с очагами вредных организмов, вызывающих болезни леса, сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов Байкала.

Губернатор представил данные о положительной динамике: с 2020 года устойчиво снижается площадь гарей и погибших насаждений. Кроме того, глава региона выступил с инициативой рассмотреть Иркутскую область для проведения пилотного проекта по отнесению земель в покрытые лесом на труднодоступных лесных участках по данным спутниковых снимков.

По итогам заседания намечены дальнейшие шаги по координации работы ведомств, научных институтов и региональных структур. Комплекс мер направлен на системную защиту Байкала, сохранение его чистоты и уникальной экосистемы.