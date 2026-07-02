В Иркутске начали строить двухэтажное здание для кадетского корпуса

В Иркутске начали строить новое здание для кадетского корпуса. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Рабочие приступили к реконструкции Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, подрядчик уже разрабатывает котлован под новое здание. Оно будет двухэтажным, площадью больше 4,2 тысячи квадратных метров, и соединится теплым переходом с существующим учебным корпусом.

Проект воплотят в жизнь благодаря государственной программе «Развитие образования» и национальному проекту «Молодежь и дети», а также региональному проекту «Все лучшее детям». На строительство выделили почти 487 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

В здании появится универсальный спортзал с трибунами на 120 зрителей, актовый зал на 200 мест, раздевалки с душевыми, медицинский блок, а также административно-хозяйственные помещения. Для маломобильных людей установят лифт и вертикальный подъемник.

- Проект важный для системы образования нашего региона. Подрядчик взял хороший темп, завершить строительство ему необходимо в конце 2027 года, - сказал заместитель председателя правительства Александр Галкин.

По данным на июль 2026 года в кадетском корпусе учатся 120 ребят с 7 по 11 классы. Они занимаются рукопашным боем, самбо, футболом, бальными танцами и вокалом. За все время учебное заведение выпустило 405 человек, почти 140 из них поступили в военные вузы страны. Новый корпус позволит сделать спорт и дополнительное образование по-настоящему комфортными.