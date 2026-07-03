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НовостиПроисшествия3 июля 2026 14:45

Глава СК потребовал доклад по делу о пропаже ребёнка и мужчин на реке Иркут

Туристическая группа сплавлялась на лодках, 4-летнего мальчика унесло течением, двое мужчин пропали при попытке его спасти
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Глава СК потребовал доклад по делу о пропаже ребёнка и мужчин на реке Иркут

Глава СК потребовал доклад по делу о пропаже ребёнка и мужчин на реке Иркут

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Виктору Семёнову отчитаться о ходе расследования уголовного дела, по факту исчезновения людей на реке Иркут в Шелеховском районе.

Группа туристов, среди которых были несовершеннолетние, совершала сплав по реке на резиновых лодках. Во время остановки 4-летний мальчик оказался в воде и был унесён течением.

Двое взрослых попытались спасти ребёнка, однако также скрылись под водой. На данный момент их местонахождение неизвестно, спасатели продолжают поиски.

Следователи СКР квалифицировали случившееся по ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Председатель СК поставил расследование на личный контроль, потребовав оперативно доложить о промежуточных итогах и всех установленных обстоятельствах.