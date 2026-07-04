Студенту в мессенджере позвонили с незнакомого номера. Вскоре парень сильно пожалел, что ответил

В Саянске прокуратура помогла студенту вернуть 54 тысячи рублей. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Саянске справедливость восторжествовала для студента местного колледжа, который стал жертвой хитрой схемы мошенников. Прокуратура города встала на защиту парня и через суд добилась возврата похищенных денег.

Всё началось в июне 2025 года. Студенту в мессенджере позвонили неизвестные: сначала представились сотрудниками почты, а следом — работниками банка. Дальше пошла классическая, но от этого не менее опасная схема: один из аферистов выманил у юноши код из СМС, а второй убедил, что спасти деньги можно, переведя их на «безопасный счёт». Доверившись лжебанкирам, студент отправил средства на карту жителя Республики Дагестан.

Когда парень понял, что его обманули, он обратился за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и решило действовать решительно: прокурор подал в суд иск о взыскании с владельца счёта суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами — всего 54 тысячи рублей.

Суд встал на сторону пострадавшего: требования прокуратуры полностью удовлетворены. Сейчас исполнение судебного решения находится на контроле у надзорного ведомства — чтобы деньги точно вернулись к законному владельцу.

Прокуратура ещё раз напоминает: мошенники становятся всё изощрённее, но защита от них проста — и в то же время жизненно важна. Не доверяйте незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Никогда не сообщайте коды из СМС и не переводите деньги по указанию неизвестных лиц. Одна секунда доверия может обернуться серьёзными потерями — а вернуть средства удаётся далеко не всегда.