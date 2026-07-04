Умер Алексей Ревенко, известный в Братске тренер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Умер Алексей Ревенко, известный в Братске тренер — эта горькая весть болью отозвалась в сердцах спортсменов, воспитанников и всех, кто знал Алексея Викторовича. О его кончине сообщил коллектив общественного объединения «БРАТский Характер».

Умер Алексей Ревенко, известный в Братске тренер

Ушёл из жизни человек, чьё имя навсегда вписано в историю спорта Братска. На протяжении многих лет Алексей Викторович не просто тренировал атлетов — он воспитывал характер, прививал дисциплину, учил ответственности и уважению к сопернику, прививал любовь к Родине. Для огромного числа ребят он стал не просто наставником, а человеком, который помог найти верный путь в жизни.

Огромный вклад Алексей Викторович внёс в развитие панкратиона: благодаря его труду Братск и Иркутская область могли гордиться чемпионами России и мира. Профессионализм, искренность и преданность делу Ревенко снискали ему безусловное уважение в спортивном сообществе. Его подход к тренерской работе выходил далеко за рамки спортивных техник — он формировал личность.

Дело Алексея Викторовича не прервалось: его принципы, знания и опыт продолжают жить в его учениках. Достойно продолжает семейную тренерскую династию сын Илья — он следует по стопам отца и воспитывает новое поколение спортсменов.

В связи с уходом из жизни Алексея Викторовича Ревенко открыт сбор денежных средств — они пойдут на организацию похорон и покрытие сопутствующих расходов.

Умер Алексей Ревенко, известный в Братске тренер — и вместе с ним ушла целая эпоха в спортивной истории города, но его наследие будет жить в сердцах и победах его учеников.